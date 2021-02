Domani i funerali di Cutolo: sarà cerimonia intima e blindata

Si svolgeranno tra le sei e le sette di domani mattina i funerali di Raffaele Cutolo, l'ex boss deceduto mercoledì scorso in ospedale a Parma dove era detenuto al 41bis. Il rito verrà celebrato nel cimitero di Ottaviano alla sola presenza di familiari stretti e parenti e comunque per un massimo di venti persone. Questa mattina, intanto, sul corpo dell'ex corpo è stato eseguito l'esame autoptico, così come disposto dal Pm di Parma, Ignazio Vallardi

L'arrivo ad Ottaviano in serata

La moglie Immacolata Iacone, e alla figlia tredicenne, Denyse, hanno raggiunto ieri Parma e dopo l'autopsia hanno potuto rendere omaggio alla salma di Cutolo. Il feretro, il cui trasferimento sarebbe stato avviato verso le 16:30, arriverà nella tarda serata direttamente al cimitero di Ottaviano dove sosterà nella sala mortuaria. La questura avrebbe previsto un ingente schieramento di forze dell'Ordine insieme alla chiusura di alcune strade in prossimità del cimitero.