Domani i funerali di Antonio Casagrande nella chiesa di piazza degli Artisti

Si terranno domani, venerdi 29 luglio alle ore 11 presso la parrocchia di San Giovanni dei Fiorentini (piazza degli Artisti), i funerali dell'attore Antonio Casagrande, scomparso ieri all'età di 91 anni. La chiesa sarà aperta dalle 10:30 per accogliere i parenti, amici e tanti artisti che gli renderanno omaggio. L'annuncio della morte di Casagrande venne data dal figlio Maurizio su Facebook.

"E con oggi se ne va un pezzo della mia anima. Spero tanto che tu dall'alto possa sentire tutto l'amore e l'ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti". Così scrisse il figlio d'arte per salutare il padre, simbolo di quella Napoli teatrale e cinematografica che l'Italia, e non solo, ha imparato ad amare ed ammirare perché parte di un linguaggio universale.

Una vita spesa sulle tavole dei palcoscenici più prestigiosi, il suo debutto a 6 anni, poi davanti la macchina da presa di grandi registi. Figlio di un attore di prosa e di una corista del Teatro San Carlo, Antonio Casagrande, dopo il diploma al Conservatorio incontra il maestro Eduardo de Filippo. Ne segue la partecipazione, tra le altre, alle trasposizioni cinematografiche di capolavori come Sabato, domenica e luned Napoli Milionaria, Filumena Marturano, Il Sindaco del Rione Sanità che lo consacrano tra le stelle del grande teatro nazionale. Poi il cinema di Nanni Loy (Le quattro giornate di Napoli), Mauro Bolognini (Arabella), Alessandro Blasetti (La ragazza del bersagliere), Eriprando Visconti (Il caso Pisciotta), Sergio Corbucci (Ecco noi per esempio), Luciano De Crescenzo (Così parlò Bellavista) e quello di Vincenzo Salemme (Amore a prima vista). Inoltre, la televisione della prosa e degli sceneggiati.

"Cordoglio per la scomparsa di Antonio Casagrande, artista tra i più grandi ed apprezzati interpreti del teatro partenopeo ed in particolare di quello eduardiano. Un attore di grande cultura ed umanità sempre protagonista delle scene e dei grandi classici. Un abbraccio affettuoso al figlio Maurizio ed a tutti i familiari ed amici". Così in un post su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per ricordare l'attore scomparso.