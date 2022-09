Funerale Alessandro: lacrime e applausi all'uscita della bara (VIDEO)

Erano centinaia i cittadini di Gragnano accorsi nel chiostro della chiesa di Sant'Agostino, a Gragnano, per l'ultimo saluto ad Alessandro, il ragazzo di 13 anni precipitato giù dal balcone di casa.

Mentre sono ancora in corso le indagini per comprendere se si sia trattato di un incidente oppure, come emerso negli ultimi giorni, di un suicidio indotto da atti di bullismo, la comunità si è stretta intorno alla famiglia dell'adolescente.

Applausi, lacrime e canzoni hanno accompagnato l'uscita della bara dal chiostro devastati i genitori, sia la madre che il padre di Alessandro hanno accompagnato il carro funebre con una mano appoggiata sul vetro per salutare il loro ragazzo.