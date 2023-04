Funerali di Rosa Gigante: parenti disperati all'uscita della bara |VIDEO

Un funerale per pochi intimi. Per l'ultimo saluto a Rosa gigante, il quartiere di Pianura sceglie la via della riservatezza. Amici e familiari della donna, uccisa lo scorso 18 febbraio, sono Accorsi alla chiesa di San Giorgio Martire.

La funzione è stata seguita in ossequioso silenzio. All'uscita della bara, però, i familiari più stretti di Rosa non sono riusciti a trattenere le lacrime e le urla di disperazione. Molto provato in volto anche il figlio della donna, il salumiere e noto tiktoker Donato "con mollica o senza". All'esterno della chiesa ha nascosto il suo dolore sotto il cappuccio della giacca e con lo sguardo chino ha seguito il breve corteo funebre.