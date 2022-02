Funerali Rosa Alfieri, il commovente messaggio della mamma: "Non ti dico addio, ma arrivederci"

Al termine della celebrazione dei funerali di Rosa Alfieri, la 23enne uccisa dal vicino a Grumo Nevano, c'è stata la lettura di due commoventi messaggi. Uno di questi è stato scritto dalla mamma di Rosa - a nome di tutta la famiglia -, ma è stato letto da una sua amica. "Amore mio, sento ancora il pianto di quando sei venuta al mondo. Siamo cresciuti insieme, giorno per giorno.

La nostra complicità è cresciuta sempre di più, anche se molte volte non eravamo d'accordo. Tu facevi sempre a modo tuo, non ascoltavi mai nessuno. Ma anche se sbagliavi, per me rimanevi perfetta. Rimarrai sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Ti amo vita mia. Non ti dico un addio, ma un arrivederci", recita il messaggio letto sull'altare della Basilica di San Tammato.

Le parole del parroco

Prima della cerimonia il parroco don Carmine Spada si è intrattenuto con i cronisti per rilasciare alcune dichiarazioni. "Forse questo è uno dei giorni più difficili, non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale. Ci auguriamo che nessuna famiglia viva più momenti così tragici. Abbiamo cercato di sostenere la famiglia in questo grande momento di difficoltà. Il papà ha subito detto 'oggi, mia figlia, è senz'altro quell'angelo tra le braccia di Dio, anche se avrei voluto tenerla ancora fra le mie braccia'. Loro chiedono giustizia e questa è una cosa giusta".