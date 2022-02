Funerali di Rosa Alfieri: l'ingresso della bara in chiesa accolta dagli applausi - VIDEO

Tanta commozione per l'ultimo saluto alla 23enne

Una folla composta e silenziosa ha accolto all'esterno della Basilica di San Tammaro a Grumo Nevano, la bara di Rosa Alfieri. La morte della giovane, uccisa dal vicino di casa Elpidio D'Ambra, ha sconvolto l'intera comunità cittadina che, già da diversi giorni si stringe alla famiglia.

Le parole del parroco

Prima della cerimonia il parroco don Carmine Spada si è intrattenuto con i cronisti per rilasciare alcune dichiarazioni. "Forse questo è uno dei giorni più difficili, non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale. Ci auguriamo che nessuna famiglia viva più momenti così tragici. Abbiamo cercato di sostenere la famiglia in questo grande momento di difficoltà. Il papà ha subito detto 'oggi, mia figlia, è senz'altro quell'angelo tra le braccia di Dio, anche se avrei voluto tenerla ancora fra le mie braccia'. Loro chiedono giustizia e questa è una cosa giusta".