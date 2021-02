Niente funerali pubblici per Cutolo: ad Ottaviano compare un unico manifesto

Sono ancora incerte le modalità e i tempi della sepoltura per inumazione di Raffaele Cutolo, il boss della nuova camorra organizzata morto lo scorso mercoledì sera all'ospedale di Parma, dove era detenuto in regime di 41 bis. Ad Ottaviano, sua terra natale, è stato affisso, nei pressi del cimitero che dovrebbe ospitare le spoglie, un unico manifesto funebre che ne annuncia la morte e la dispensa dalle visite, "a causa dell'emergenza covid".

Cerimonia funefre in forma privata

"Serenamente si è spento, all'età di 79 anni, la cara esistenza di Raffaele Cutolo, detto 'e Monache - si legge sul manifesto - ne danno il triste annuncio la moglie Immacolata Iacone, la figlia Denyse, il fratello Pasquale, la sorella Rosetta, nipoti e parenti tutti. A causa dell'emergenza covid, si dispensa dalle visite". Il manifesto non indica quando e dove avverrà la benedizione della salma, seguita dalla tumulazione. Le uniche cose certe è che verso le 11 di oggi sarà eseguito l'esame autoptico sulla salma di Cutolo e che la cerimonia funebre sarà in forma strettamente privata, così come disposto dal questore di Napoli.