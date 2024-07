Travolto e ucciso da un furgone: oggi l'ultimo saluto a Pasquale Diodato

Sono stati fissati per oggi i funerali di Pasquale Diodato. Il noto fioraio, 80 anni, è rimasto ucciso lunedì scorso in un tragico incidente avvenuto nella zona industriale tra Arzano e Casoria. Diodato viaggiava in sella a uno scooter quando è stato travolto da un furgone. La tragedia è avvenuta in corso Salvatore d'Amato. L'investitore è stato denunciato per omicidio stradale. Pasquale stava trasportando dei fiori per aiutare il figlio con il quale gestiva un noto negozio a Secondigliano.

Sul posto sono intervenuti una pattuglia della municipale di Arzano e i sanitari del 118. Per l'80enne, però, non c'è stato nulla da fare: è deceduto per le gravi ferite riportate. Alla guida del furgone c'era un 40enne che dopo l'impatto si è subito fermato. I veicoli sono stati sequstrati e la salma della vittima è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.

La notizia fece subito il giro della città e tanti sono stati i messaggi pubblicati per il noto e amato fioraio. "Questa strada maledetta!!!!!! Stamattina vittima di questo incidente é stato il genitore di un nostro carissimo ragazzo Pasquale Diodato papá di Flavio. Tutta la uildm si stringe al dolore della famiglia e doniamo con tutte le nostre forze il sostegno dovuto. Spero che le autorità facciano il loro lavoro e si prendano i giusti provvedimenti per questa strada maledetta di Arzano", si legge in un post.

I funerali si terranno oggi, 12 Luglio 2024, alle ore 13:30 presso il Santuario dell'Addolorata in via Dante nel quartiere di Secondigliano.