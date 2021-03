Funerali di Ornella Pinto: le prime immagini dal Duomo

Si terranno nel Duomo di Napoli questa mattina, giovedì 18 marzo, alle 11 i funerali di Ornella Pinto, la 39enne uccisa a coltellate da Pinotto Iacomino, 43 anni, nella notte tra venerdì e sabato scorso. A qualche ora dalla cerimonia il Duomo risulta deserto, così come espressamente richiesto dalla famiglia alla vigilia, in rispetto delle norme anti Covid.

All'ingresso, però, sono stati deposti poco dopo le 9 un cuscino e una corona di fiori bianchi. A mandarli è la famiglia Iacomino, suoceri e cognati di Ornella. Sono lì perché, per le norme anti-contagio, è stato precisato dal Duomo, non possono essere introdotti in chiesa.