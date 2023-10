Cori e palloncini per Misterpellapazzo: in migliaia al funerale del noto tiktoker

Grande commozione ieri sera a Casalnuovo per il funerale di Lorenzo Della Femine, noto tiktoker conosciuto come "Misterpellapazzo". Intanti hanno affollato l'interno e l'esterno della chiesa Maria Santissima Annunziata di Licignano. Parenti, amici, ma anche tanti fan hanno partecipato e voluto rendere omaggio a Lorenzo.

Molti avevano magliette con una sua foto ed hanno accompagnato il feretro con lunghi applausi e con rombi di moto. Non sono mancati i palloncini bianchi, con un rosario che è stato fatto volare in cielo all'uscita della bara. Presenti anche molti tiktoker noti - napoletani e non -, tra questi il suo grande amici Mario Mario. Un bagno di folla che si è stretto soprattutto alla moglie Susy, distrutta dal dolore, e ai suoi tre figli.

Lorenzo è morto nella serata di lunedì in seguito ad un arresto cardiaco presso la clinica dei Fiori ad Acerra. Stava giocando con i figli quando è stato colto da un malore improvviso che nin gli avrebbe lasciato scampo. Nei giorni scorsi, sempre a seguito di un malore, Della Femine è finito in ospedale dove a scoperto di soffrire di labirintite. Tornato a casa, è rimasto comunque sotto osservazione, con i medici che lo hanno sottoposto ad ulteriori accertamenti.