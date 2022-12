Tragico schianto sulla Statale: palloncini e bara bianca per la giovane Jasmir

Questa mattina si sono tenuti, presso la parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo a Miano, i funerali di Jasmir Limongello, la giovane vittima del tragico incidente avvenuto lungo la Strada Statale 268 a Somma Vesuviana. Insieme alla 19enne è morto anche il fidanzato Salvatore Rinaldi, suo coetaneo.

Una folla commossa si è raccolta per l'ultimo saluto a Jasmir, ricordata come una brava ragazza, sempre solare. All'uscita della bara bianca un lancio di palloncini. Amici e parenti della giovane, invece, hanno indossato maglie con la scritta "Jasmir vive". Una funzione molto toccante che ha visto la partecipazione di tante persone.

Morti dopo un tragico schianto

Salvatore e Jasmir erano a bordo di un'auto nel territorio di Somma Vesuviana quando, per cause ancora in via di accertamento, si sono schiantati contro un camion. Immediati sono scattati i soccorsi, ma per i due giovani già non c'era più nulla da fare. Illese, invece, le due persone a bordo del mezzo pesante. Ci sarebbero ancora in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Ieri l'ultimo saluto a Salvatore.