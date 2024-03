Lacrime e commozione per l'ultimo saluto a Giuseppe: morto a 28 anni in un tragico incidente

Si sono tenuti ieri, nella Chiesa di Santa Maria a Quarto, i funerali di Giuseppe Armanetti, il giovane che nella serata di sabato ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente in sella alla sua moto a Monterusciello, in via De Curtis. Una tragedia avvenuta a poche ore dal suo 28esimo compleanno. Un bagno di folla sì è stretto alla famiglia per l'ultimo saluto al giovane Giuseppe, ricordato come un ragazzo solare e sempre disponibile.

L'impatto frontale con un'auto

La tragedia è avvenuta nella serata di sabato scorso nei pressi di un incrocio a via De Curtis. Giuseppe si trovava a Monterusciello, nel comune di Pozzuoli, quando per cause da accertare si è schiantato contro un'utilitaria.

Giuseppe è stato sbalzato dalla sua moto, facendo un volo di alcuni metri. Immediato l'intervento del 118 e della municipale, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Intanto, la notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità cittadina.

Sono tanti, infatti, i messaggi per lui che proprio oggi avrebbe compiuto gli anni. "Ora vi abbraccierete ancora una volta E questa volta sarà per sempre Non si può accettare una morte così , così giovane Ti ho voluto veramente tanto bene e c’era tra di noi un massimo rispetto e stima reciproca e credimi o geme non finirà mai Che la terra ti sia lieve e possa dare la forza per affrontare la tua mancanza hai tuoi cari Un abbraccio forte fin lassù", ha scritto ad esempio Luigi.

Morto sul colpo

I familiari si sono affidati all’avvocato Luigi Poziello al fine di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente mortale. Da quanto ricostruito sinora, il giovane era in sella alla sua moto Africa Twin quando si è scontrato contro un’utilitaria guidata da una 35enne di Pozzuoli, in prossimità della caserma dei vigili del fuoco. L’impatto è stato violentissimo e il 28enne è stato sbalzato dalla sella finendo a terra ad oltre dieci metri di distanza.

Il casco, seppur allacciato, non è stato in grado di proteggerlo dalle gravi lesioni. I soccorsi del 118 sono stati purtroppo inutili. Il personale medico ha tentato a lungo di rianimare il giovane, ma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sull’incidente sono affidate alla Polizia Municipale di Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, la moto viaggiava in direzione dell’incrocio tra via De Curtis e via Monterusciello quando ha impattato contro l’auto che stava effettuando un’inversione di marcia.

Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. La donna alla guida dell’auto è stata denunciata a piede libero per omicidio stradale. La famiglia ha atteso l’autopsia che farà luce su quanto accaduto per poi procedere al funerale.