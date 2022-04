Funerale Giovanni: lacrime, cori e svenimenti (VIDEO e FOTO)

A Torre del Greco l'ultimo saluto al 19enne ucciso con sette coltellate in un luna park. Omelia del vescovo Battaglia. Malore per la madre. Gli amici: "La morte non ci separa"

"La morte non ci separa". E' il grido con cui gli amici salutano la bara che contiene il corpo di Giovanni Guarino, il 19enne di Torre del Greco ucciso con sett coltellate domenica 10 aprile 2022. Per l'ultimo saluto al 'Gigante buono' la chiesa è gremita, così come il sagrato della Basilica di Santa Croce.

A pronunciare l'omelia è il vescovo Mimmo Battaglia che prima si scusa con Giovanni perché la "comunità non ha saputo salvare le anime dei suoi assassini" e poi si rivolge agli amici del ragazzo affinché "scelgano il bene e non si facciano trascinare dall'odio". Ecco un passaggio del suo discorso: "Diamo seguito alle consegne di Gesù se vinciamo la stanchezza, l'assuefazione alla violenza, anche a quella che ancora insanguina le nostre strade e devasta i cuori di tanti giovani, la camorra nelle sue varie forme. Non è questa la vera sapienza non è stata quella di Gesù, che invece con il dono della sua vita e la sua risurrezione ha dimostrato che ogni atto di amore ha il suo immenso valore, che ogni lacrima viene da Dio considerata e ogni goccia di sangue è sempre lì nei luoghi dove è stata versata e reclama attenzione, rispetto e grida verso di lui, come monito perenne a che ciò non succeda mai più".

Lacrime e grida di dolore dentro e fuori la basilica. La madre di Giovanni ha accusato un malore ed è stata soccorsa dai familiari. All'uscita del ferestro, i cori degli amici di sempre, palloncini e fuochi d'artificio: "Giovanni uno di noi".