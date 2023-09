Funerali musicista ucciso, Napoli si ferma per l'ultimo saluto a Giovanbattista Cutolo|FOTO e VIDEO

Piazza del Gesù si prepara per i funerali Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso il 31 agosto scorso all'esterno di un locale di piazza Municipio da un minorenne. Il 17enne, al culmine di una lite scoppiata per il parcheggio di uno scooter sul marciapiede con tre colpi di arma da fuoco, di cui uno alle spalle. Le esequie, previste alle ore 15.00 nella chiesa del Gesù Nuovo, saranno officiate da monsignor Domenico Battaglia. Prevista l'installazione, in considerazione della probabile massiccia presenza al rito funebre, un maxischermo in piazza del Gesù. Le strade di accesso saranno presidiate per il controllo dei flussi in entrata, al fine di evitare che il numero di persone presenti possa superare la capienza dell’area.

La madre arrivata in chiesa con il corno stretto al petto (VIDEO)

Sono tante le persone che stanno affollando piazza del Gesù per l'ultimo saluto al 24enne. L'arrivo della madre all'esterno della chiesa è stato accolto con un fragoroso applauso. Stretto al suo petto, il corno che il giovane suonava e che è diventato il simbolo della sua passione per la musica. A suonarlo per lui sarà un collega coetaneo come ha rivelato in lacrime la madre di quest'ultimo. “È come se avessi perso un altro figlio” è riuscita solo a dire la donna che ha portato dei fiori a Giò Giò.

Il legale dell'omicida: "E' sotto choc. Vuole chiedere scusa"

"Il ragazzo è sotto choc, non parla, sa di aver rovinato la vita di un ragazzo, la sua e quella di due famiglie". Parole di Davide Piccirillo, avvocato di L. B., il minorenne reo confesso per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo. Il legale si sofferma sulle condizioni psicologiche del suo assistito: "Ha metabolizzato il suo gesto, ha chiesto scusa alla famiglia e valuteremo il momento opportuno per avanzare la scuse anche ai parenti del giovane musicista". Sulla dinamica, Piccirillo conferma quanto emerso dall'interrogatorio anche se una risposta sul perché si sia arrivati a un epilogo così tragico non c'è ancora: "C'è stata una discussione tra ragazzi, una rissa. Poi resta il gesto legato a uno stato d'animo di confusione. Non abbiamo capito ancora che cosa sia successo in quel momento. Lui è molto restio a parlare". Nel passato di L. B. c'è un'infanzia difficile e un episodio rilevante all'età di 13 anni, pare addirittura un tentato omicidio, capo per il quale, vista l'età, non poteva esserci l'imputazione: "I suoi trascorsi sono complicati - spiega l'avvocato - Alla luce di quello che accadde, il magistrato ha deciso che il mio assistito facesse un percorso di riabilitazione che lui ha superato". I titolari del pub teatro dell'omicidio: "Oggi sarebbero potute esserci anche le nostre bare ai funerali. Perché ci hanno chiusi?"

Trenta giorni di chiusura per il Dog Out di piazza Municipio. E' quanto disposto dalle forze dell'ordine dopo l'omicidio di Giovanbattista Cutolo. La motivazione del provvedimento del questore risiede nel fatto che il locale da asporto sarebbe stato già teatro in passato di una rapina (nel 2022), avvenuta però all'esterno del pub, "con esplosione di colpi di arma da fuoco e lo scippo di rolex". Il titolare e i quattro dipendenti del pub denunciano l'ingiustizia subita: "La decisione aggraverà ulteriormente la situazione che si era venuta a creare subito dopo la tragedia, con i clienti che evitavano di fermarsi a consumare. Per questo facciamo un appello affinché questi 30 giorni di stop di vengano risparmiati. Al danno si è unita anche la beffa. Saremo ai funerali di Giovanbattista Cutolo, consapevoli che poteva esserci anche la nostra bara oggi, visto che eravamo a pochi metri dal povero ragazzo ucciso", spiega a NapoliToday Angelo Pisani, che segue legalmente le vicende del pub.