Violento scontro tra auto e moto: oggi l'ultimo saluto al giovane Gaetano

Lutto a Casoria dove oggi si celebrano i funerali di Gaetano Ferrara. Il 25enne è morto a seguito di un tragico incidente avvenuto lo scorso 14 agosto in via Principe di Piemonte. Lo scooter sul quale viaggiava Gaetano ha impattato, per cause da accertare, contro un'auto.

Il giovane è stato sbalzato dal mezzo e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Soccorso dal 118, Gaetano venne trasportato all'ospedale Cardarelli dove è stato ricoverato in prognosi riservata. La celebrazione delle esequie nella chiesa di San Benedetto.

Il cordoglio del sindaco

Poi, la tragica notizia. Tra i tanti commenti anche quello del sindaco di Casoria Raffaele Bene: "In queste ore di grande tristezza per la nostra comunità voglio esprimere la mia vicinanza e il mio cordoglio alla famiglia di Gaetano Ferrara, il ragazzo di 25 anni morto per le conseguenze del tragico incidente avvenuto in via Principe di Piemonte la scorsa settimana.

Sono vicino con il cuore ai familiari ed agli amici di Gaetano, alla famiglia del presidente del Consiglio Comunale Andrea Capano ed a tutti coloro che conservano nel cuore il suo magnifico sorriso".