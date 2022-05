L'ultimo saluto ad Ester: l'infermiera dal "cuore d'oro" portata via da un brutto male

Lacrime e dolore a Napoli per la prematura scomparsa di Ester Esposito, l'infermiera del Cardarelli portata via da un brutto male. La 38enne, deceduta al Pascale, lascia un marito e due figlie piccole. Un vero dramma quello della giovane infermiera che si è arresa ad un brutto male. Sono tanti imessaggi di cordglio per per la sua famiglia, ma soprattutto in suo ricordo.

“Sei stata una gran donna, forte, caparbia e con tanta voglia di vivere… una gran mamma e una moglie esemplare. Abbiamo trascorso tante estate insieme, ci siamo divertiti, bellissimi ricordi. Ora hai finito di soffrire, questa lunga sofferenza ti ha fatto guadagnare un posto in Paradiso” scrive chi la conosceva. E ancora “Buon viaggio cara collega concedi forza a tuo marito e alle tue bimbe”. "Tesoro mio sarai qui sempre al mio fianco... Ester Esposito fino alla fine ti ho stretto la mano.. in eterno te la stringero anche da qui...", scrive Carmelina. Poi c'è il messaggio di Giovanna: "I sorrisi belli del pronto soccorso . Buon viaggio Ester Esposito che la terra ti sia lieve".

Un messaggio è stato condiviso anche dalla rappresentanza della Cgil del Cardarelli: "Ci stringiamo al dolore dei parenti e dei colleghi di Ester Esposito, infermiera dell’ AORN CARADARELLI di Napoli deceduta stamane a 38 anni presso l’istituto Pascale. Lascia 2 splendide bambine ed un marito a cui vanno le nostre più sentite condoglianze. Nessuna parola colmerà il vuoto lasciato, ma questi avvenimenti orrendi ci devono spingere a unirci di più come lavoratori per non sentirci soli e andare avanti. Riposa in pace dolce angelo".

L'ultimo saluto alla giovane Ester questa mattina presso la Chiesa SS. del Suffragio di Pomigliano d'Arco.