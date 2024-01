L'ultimo saluto a Enzo Moscato. Servillo: "Hai portato Napoli lontano. Grazie"

"Grazie per ciò che ci hai lasciato. Grazie per averci portato lontanissimo". Toni Servillo non trattiene l'emozione quando sale sull'altare della chiesa di San Ferdinando di Napoli, in piazza Trieste e Trento, per l'ultimo saluto a Enzo Moscato. Il maestro del teatro napoletano si è spento nella tarda serata di sabato 13 gennaio. Oggi, lunedì 15, è stata allestita la camera ardente nella Sala Assoli del Teatro Nuovo, ai Quartieri Spagnoli dove lui era di casa, e poi il feretro è stato trasportato in chiesa.

Limitare Moscato al teatro sarebbe ingiusto. Ha lasciato pietre miliari anche nel cinema e nella canzone. non solo Servillo, a salutarlo c'erano anche l'amico di sempre Mario Martone e Cristina Donadio sono per citarne alcuni. "Venendo qui - ha proseguito Toni Servillo - non ho potuto fare a meno di pensare allo spettacolo della vita che hai regalato in giro per il mondo, nei locali di Caracas o per le strade di Bogotà. Hai regalato alla letterattura drammatica napoletana il più grande poema contemporaneo: Partitura. Ci siamo intercettati e abbiamo capito che c'era troppo teatro napoletano che si guardava compiaciuto in una sorta di provincialismo e tu ci hai portato lontanissimo".

Per Cristina Donadio "...Enzo Moscato per me è un fratello, abbiamo passato insieme 37 anni. Ci lascia la necessità di conoscere. Non è insegnamento o mettersi dietro a una cattedra, ma la voglia di conoscere e di arricchirsi".

Per Mario Martone, con Moscato se ne va una voce paragonabile a Eduardo e Viviani: "E' impensabile che quella voce non risuoni più. E' stata la voce di Napoli. Questa data è uno spartiacque, finisce un'era". Presente Antonio Bassolino, mentre in mancanza del sindaco il Comune di Napoli è stato rappresentato dall'assessore al Turismo Teresa Armato. Il Comune di Napoli sta pensando ad iniziative ufficiali per ricordare il grande artista e potrebbero essere annunciate dal sindaco Gaetano Manfredi in occasione dei 70 anni del Teatro San Ferdinando.