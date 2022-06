Emanuele muore dopo un tragico incidente in moto: oggi i funerali

Si terranno oggi, alle ore 17, i funerali di Emanuele Svolazzo, il 21enne deceduto nella giornata di lunedì all’ospedale San Giuliano di Giugliano in seguito ad un terribile incidente in scooter avvenuto in via Manzoni. I funerali saranno celebrato alla chiesa Madonna delle Grazie. IL giovane, che ad agosto avrebbe compiuto 22 anni lascia il padre e il fratello. La madre, purtroppo è scomparsa prematuramente.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. SEcondo alcune testionianze, però, le due moto - una con a boirdo Emanuele - procedevano lungo la strada pare a velocità sostenuta e sembra che i guidatori fossero senza casco. Ad un certo punto, un altro scooter avrebbe occupato la strada, uscendo da un'abitazione e i due in arrivo hanno sbandato. Entrambi sono caduti rovinosamente al suolo, con Emanuele che è andato a sbattere contro un paletto. Il 21enne è stato trasportato in ambulanza già in condizioni gravissime. Le condizioni dell’altro giovane, invece, non destano preoccupazioni.