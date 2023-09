Funerali Giogiò Cutolo, De Giovanni: "Il ragazzo che ha sparato va salvato"

"Giovanbattista era espressione della cultura di questa città ed è naturale che la cultura abbracci la sua famiglia". C'era anche Maurizio De Giovanni al funerale di Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso il 31 agosto scorso. "Come in ogni tragedia come questa, i genitori sopravvivono per i figli che restano e questa è una città che è piena di figli che restano".

Lo scrittore ha voluto rivolgere anche un pensiero all'assassino reo confesso: "E' una drammatica espressione dell'altra faccia di Napoli, che esiste e noi ricordiamo solo in occasione di tragedie. Questi ragazzi vanno salvati perché se non si salvano loro non si salvano nemmeno gli altri".