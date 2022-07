Applausi e lacrime ai funerali di Antonio Casagrande, gli amici: "Ci lascia una grande persona"

Bagno di folla commossa, questa mattina, ai funerali di Antonio Casagrande. L'attore partenopeo, scomparso mercoledì scorso a 91 anni, è stato tributato dell'ultimo saluto presso la parrocchia di San Giovanni dei Fiorentini (piazza degli Artisti).

Commosso il figlio Maurizio che ha ricordato le difficoltà riscontrate - soprattutto nell'ultimo periodo - anche nel visitarlo. L'attore ha parlato, tra gli applausi, del suo timore che il padre non fosse omaggiato come meritava da parte della città, ma alla fine si è detto "felice nel dolore" per tutto l'affetto ricevuto.

Tra gli amici presenti, Angela Pagano, Vincenzo Salemme e l'amica di sempre Isa Danieli che, ai microfoni dei cronisti presenti, così lo ricorda:; "Come faccio a dimenticarlo? Era una persona intelligente e molto cara. Era sempre allegro. Resta nel mio cuore sempre".