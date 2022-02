Oggi l'ultimo saluto ad Andrea: il 25enne morto in un tragico incidente

Si sono svolti questa mattina i funerali di Andrea Pragliola, il 25enne morto sabato scorso in un tragico incidente stradale. Una folla commossa - fatta di amici e conoscenti - si è stretta alla famiglia del giovane che si è ritrovata nella chiesa dell'Annunziata per rendergli l'ultimo saluto. All'esterno della chiesa tanti palloncini e alcuni striscioni hanno "colorato" l'ultimo viaggio di Andrea, la cui morte ha straziato l'intera comunità cittadina. All'arrivo della bara, portata in spalle da alcuni amici, oltre alle strazianti urla della madre c'è stato anche il malore di un parente.

Tragico scontro con un'auto

Andrea era a bordo del suo scooter con il quale stava raggiungendo gli amici, dopo aver festeggiato il compleanno della sorella. In Corso Campano, lungo il tragitto, però è avvenuta la tragedia. Per motivi ancora da chiarire, il giovane ha impattato frontalmente contro un'auto, guaidata da un 57enne. Dopo lo scontro, Andrea è finito prima contro un paletto e poi contro la saracinesca di un magazzino. Un impatto violento e fatale che non ha lasciato scampo al giovane.

Immediati i soccorsi, ma gli uomini del 118 - all'arrivo - non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Intanto, ancora ora, sono tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia e in ricordo di Andrea che compaiono sui social. Nessuno riesce a darsi pace per questa giovane vita spezzata troppo presto. Un grande dolore per la famiglia che solo qualche hanno fa è stata colpita dalla morte di Domenico, il padre di Andrea, morto in un incidente sul lavoro.