Fissati i funerali di Andrea, il pizzaiolo di Errico Porzio

Sono stati fissati i funerali del giovane Andrea, il pizzaiolo morto nei giorni scorsi. A comunicarlo è stato Errico Porzio sulla sua pagina Facebook con l'obiettivo di avvertire quante più persone possibili. Andrea lavorava proprio nella pizzeria di Porzio e con lui aveva stabilito un legame speciale. Nei giorni scorsi era stato lo stesso pizzaiolo a dare la notizia della dipartita del giovane raccontando anche il suo dispiacere per non essere riuscito a intervenire in tempo per salvarlo.

“Dopo tutte le procedure post mortem, la salma di Andrea è stata resa alla famiglia. Pertanto domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 16 sarà celebrata la messa funebre. L'ultimo saluto ad Andrea sarà dato nella Chiesa San Giovanni Battista a piazza Ettore Vitale a Soccavo (di fronte la pizzeria). Inoltre per tutti quelli impossibilitati a venire di pomeriggio in chiesa, la mattina dalle ore 7 alle ore 14:30 sarà allestita la camera ardente presso la cappella del policlinico di Napoli. Sicuri di non riuscire ad avvisare tutti vi preghiamo la massima condivisione.Grazie a tutti” questo il messaggio pubblicato sui social.