San Giorgio, il fulmine scatena l'incendio (VIDEO)

Maltempo su tutta Nappoli e provincia. Non sono mancati fulmini e saette. E mai come stavolta non in senso figurato. A San Giorgio a Cremano, un incendio è divampato subito dopo che un fulmine si è abbattuto in una zona densamente popolata del comune vesuviano. Non è ancora chiaro quali siano i danni provocati dal fenomeno meteorologico, ma le immagini di questo video pubblicato da un utente di Tik Tok sono impressionanti.