Fuggono all'alt su uno scooter privo di targa, poi cadono e tentano di scappare a piedi: arrestati due giovanissimi

Questa notte, i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in via Marina angolo via Marchese Campodisola, hanno notato uno scooter privo di targa con a bordo due ragazzi, senza casco, il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento terminato con la caduta dei due soggetti dalla moto e con il tentativo, vano, di darsi alla fuga a piedi finchè non sono stati bloccati, dopo una colluttazione, dai poliziotti che li hanno trovati in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 7cm, di un trapano avvitatore, accertando, altresì, che il veicolo su cui viaggiavano era stato rubato lo scorso 17 luglio.

Pertanto, due napoletani, un 19enne e una 20enne, quest’ultima con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per ricettazione, porto abusivo di armi, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione.