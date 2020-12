Tentano di investire un carabiniere, i militari rispondono sparando agli pneumatici

Hanno provato ad investire un carabiniere. È l'accusa mossa a due uomini, fuggiti la scorsa notte a Casalnuovo.

L'episodio è avvenuto verso le 4 in piazza Mafalda, dove una pattuglia della locale tenenza aveva notato un'automobile a bordo strada. Alla vista dei carabinieri, un uomo è sceso dall'auto e si è nascosto dietro un albero, mentre i due nell'abitacolo hanno messo in moto.

Mentre i militari si avvicinavano a piedi per effettuare controlli, gli occupanti della vettura sono prima andati in retromarcia, poi sono ripartiti tentando di investire un militare.

Il carabiniere ha sparato un colpo d'arma da fuoco colpendo uno degli pneumatici della vettura, ma i due sono comunque scappati caricando a bordo anche il terzo che si era nascosto.

Nella fuga hanno perso dei cartoni con prodotti alimentari: sono in corso indagini per accertare se i prodotti in questione siano oggetto di furto.