Villa Comunale, una folla insegue un uomo: aveva rubato un telefono

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Riviera di Chiaia nei pressi della Villa Comunale hanno visto un giovane rincorso da alcuni passanti che chiedevano aiuto. I poliziotti l’hanno inseguito e bloccato ed hanno accertato che, poco prima, aveva rubato un telefono cellulare che è stato rinvenuto nella sua borsa. J.E., 20enne gambiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.

