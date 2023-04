Ruba una bici elettrica, tenta la fuga in traghetto

Si è introdotto in un appartamento in pieno giorno. Ha portato via una bici elettrica, ci è salito in sella e ha raggiunto il porto. Si è messo in fila per imbarcarsi sul primo traghetto utile ma non ha fatto i conti con i carabinieri. I militari dell’aliquota radiomobile di Ischia lo hanno fermato poco prima che salisse a bordo.

Nei pantaloni una pistola giocattolo semiautomatica, senza tappo rosso, modificata per sparare colpi calibro 7,65 e 380 millimetri. 7 i proiettili nel serbatoio. E ancora un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri. In manette per furto in abitazione, porto e detenzione di arma clandestina.

Il 55enne è dei quartieri spagnoli ed è già noto alle forze dell’ordine. Le armi sono state sequestrate, la bici è stata restituita al legittimo proprietario.