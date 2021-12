Fuga con lo scooter finita dopo un inseguimento: due giovani in manette

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale due giovani di 20 e 23 anni. Entrambi sono di Castellammare e sono già noti alle forze dell’ordine. La pattuglia della sezione radiomobile sta percorrendo via Castello a Torre Annunziata e - durante il servizio perlustrativo - nota i due uomini a bordo di uno scooter. Alla vista dei militari i centauri tentano di fuggire, nasce così l’inseguimento che durerà poco, circa un chilometro. Durante la fuga i fuggitivi gettano qualcosa, risulterà essere un involucro con all’interno 23 grammi di marijuana del tipo “amnesia”, pericolosa variante ad effetto psicotropo potenziato.

I carabinieri riescono a bloccarli e ad arrestarli. Lo scooter era senza assicurazione e già sottoposto a sequestro. I militari decidono di perquisire anche le abitazioni degli arrestati e in casa di uno dei due vengono rinvenuti e sequestrati due proiettili calibro 6,35 browning. Le munizioni erano nascoste in uno scooter parcheggiato all’interno dell’abitazione. Per questo motivo risponderà anche del reato di detenzione abusiva di munizioni. Gli arrestati sono in attesa di giudizio