Fuga di gas, paura nella notte ai Colli Aminei

Perdita di gas su viale Dei Pini, nei pressi dei padri rogazionisti, strada chiusa al traffico da ieri sera, con presenza di Polizia municipale e vigili del fuoco. "Dovranno fare le operazioni di scavo per trovare la fuga di gas e intervenire. Hanno anche sgombrato le strade dalle auto lo parcheggiate. Per ora non si prevedono ulteriori comunicazioni riguardo a pericoli per i residenti, la strada continua a restare chiusa", rende noto Gennaro Acampora, consigliere del comune di Napoli su quanto accaduto la scorsa notte.

"Per ora non si prevede chiusura del gas ai condomini e nemmeno particolari pericoli. Sono in contatto telefonico con i residenti", fa sapere Acampora.