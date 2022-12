Boato nella notte, esplode bombola del gas in un appartamento

La scorsa notte intorno alle 3.30 i carabinieri della compagnia di Caivano e quelli della stazione di Crispano sono intervenuti in via Taverna 20 (Carditello, frazione di Cardito) per un’esplosione, avvenuta all'interno di un’abitazione.



Secondo le prime verifiche, svolte insieme ai vigili del fuoco, sarebbe deflagrata una bombola del gas danneggiando la cucina dell’appartamento al primo piano.



Tutti incolumi i residenti, una famiglia di quattro persone.



Sono in corso indagini per chiarire le cause dello scoppio, ma l'ipotesi più accreditata è quella dell’incidente. L'alloggio è già stato ritenuto agibile.