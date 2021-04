"C'è uno strano odore in cucina": fuga di gas in un appartamento del Centro Direzionale

Le guardie giurate della Gesecedi Sicurezza - di servizio presso l'isola C - nella giornata di ieri, venivano avvicinate da un gruppetto di persone giunte da una delle torri del Centro Direzionale. Quest'ultime riferivano di sentire un forte odore di gas. Appresa la notizia, le Gpg si recavano presso l'appartamento segnalato. Gli occupanti hanno aperto e una folata di gas (cui residenti si erano ormai assuefatti) è fuoriuscita. Le Gpg si sono immediatamente dirette verso le finestre, aprendole, facendo ventilare i locali e chiudendo le chiavette del contatore del gas. Contemporaneamente venivano avvisati i VVF, che sono giunti immediatamente e, dopo un attento sopralluogo, accertavano che il guasto risiedeva nel piano cottura; raccomandando di non usare la cucina e di far controllare i fornelli da un tecnico.

Il secondo intervento

Successivamente, verso le ore 21.00, il proprietario dell'interno riferiva di sentire di nuovo il forte odore e chiedeva alle guardie giurate di chiudere il gas per la seconda volta. I Vigili del Fuoco, questa volta unitamente alla Polizia di Stato, giungevano sul luogo dopo pochi minuti per un nuovo sopralluogo. Fortunatamente, il pronto intervento delle guardie giurate ha impedito che potessero verificarsi conseguenze ben peggiori.