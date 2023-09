Evade dai domiciliari per lavorare in cantiere

Una fuga insolita dagli arresti domiciliari. E' accaduto a Qualiano, dove i carabinieri della stazione locale hanno fatto visitia, come di consueto a L.D.S., 55 anni, per verificare che la misura detentiva fossa rispettata. Nell'appartamento hanno, però, trovato solo la moglie la quale ha dichiarato che il marito era dal medico per un'iniezione.

Non essendoci alcuna autorizzazione, i militari hanno cominciato le ricerche e l'uomo è stato trovato dopo pochi minuti. Il 55enne non si era allontanato, come accade spesso per chi è ai domiciliari, per delinquere, bensì per lavorare. L.D.S, infatti, è stato scoperto in un cantiere dove era impiegato come muratore a nero.

Vestito di tutto punto, con guanti anti-infortunio, tuta e trapano alla mano ha cercato di spiegare ai carabinieri che aveva bisogno di soldi e non poteva permettersi di restare a casa. Giustificazioni che sono servite a poco, l'uomo è stato arrestato e ricondotto ai domiciliari, in attesa che il giudice ascolti la sua versione dei fatti.