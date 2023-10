Ruba alcuni fucili e li nasconde in un terreno: per lui si aprono le porte del carcere

Ieri i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia hanno arrestato una persona di Sant'Antonio Abate, accusata di detenzione illegale di armi da sparo e ricettazione.

In particolare, l'attività investigativa ha permesso di far emergere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine alla illegale detenzione di tre fucili, dei quali due, entrambi provento di furto, rinvenuti dai Carabinieri il 18 agosto scorso in un terreno a Sant'Antonio Abate.

Il terzo, il cui furto non è stato ancora denunciato, successivamente rinvenuto il 19 ottobre in un terreno di Angri nella disponibilità dei familiari dello stesso indagato. Espletate le formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla Casa Circondariale G. Salvia di Napoli Poggioreale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.