Un fucile e droga in casa: scoperto grazie all'app YouPol

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Ponticelli, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, sono intervenuti a via Antonio Gramsci a Sant’Anastasia poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato diversi episodi di spaccio nella zona. I poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’appartamento di un uomo in cui hanno rinvenuto due stecche di hashish per circa cinque grammi, cinque involucri contenenti cocaina del peso complessivo di 6 grammi circa, due bilancini e 230 euro.

Inoltre, occultato in un tubo di plastica nel garage dell’abitazione, hanno sequestrato un fucile calibro 12 con matricola abrasa e una busta con 126 cartucce dello stesso calibro. Un 40enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione.