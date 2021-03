Un fucile nascosto nel contatore del gas: la scoperta dei carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, durante un controllo a via Marco Aurelio, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 400 munizioni e un fucile a pompa calibro 12 rubato. Una parte delle munizioni era nascosta in una valigia, sotto un piccolo capanno di legno su strada, la restante in un sottoscala del civico 236.

L’elenco è fitto: 34 munizioni calibro 44, 66 calibro 38, 108 calibro 380, 56 munizioni calibro 7,62, 112 i calibri 357, 11 calibro 7,65, 26 calibro 30 luger, 8 proiettili calibro 9 mm e 23 calibro 12.

Il fucile, invece, è stato rinvenuto in un vano per contatori del gas. Si tratta di un Franchi modello LAW12 calibro 12, carico e perfettamente funzionante, risultato rubato nel 2003 a San Giuseppe Vesuviano. E ancora due confezioni da 500 grammi di polvere da sparo e materiale per il taglio della droga. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue o intimidazione.