Fruttivendolo trovato senza vita nel suo negozio: disposta l'autopsia

Si indaga sul ritrovamento del cadavere di un 51 a Fuirgrotta. Ieri, un amico di famiglia, ha ritrovato l'uomo senza vita - un noto fruttivendolo - nel suo negozio a via Consalvo. L'uomo era sparito da qualche ora e la famiglia, preoccupata, aveva lanciato l'allarme.Poi la tragica scoperta.

Immediati i soccorsi, ma per l'uomo - che lascia la moglie e una figlia - non c'era già niente da fare. La Polizia, intervenuta sul posto, ha acquisitio le immagini di videosorveglianza ed ha ascoltato la moglie del 51enne. Al momento non si esclude nessuna pista, ma tutto farebbe pensare ad un suicidio dettato da una forte depresione. TUttavia, per chiarire le cause della morte, è stata disposta l'autopsiua che potrebbe già essere eseguita nelle prossime ore.