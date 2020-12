Finto operatore bancario preleva 9mila euro dal conto della vittima: denunciato

Un uomo residente nel Napoletano è stato denunciato dai carabinieri per frode informativa, accesso abusivo ad un sistema informatico e detenzione abusiva di codici di accesso. Questi, già in passato resosi protagonista di episodi simili, è stato scovato in seguito ad una denuncia effettuata da un cittadino di Poppi, Comune in provincia di Arezzo.

La vittima era stata destinataria di alcuni sms, che riportavono transazioni sospette sul suo conto ed un numero fisso al quale rivolgersi per poter risolvere la questione. All’altro capo del telefono un uomo ha riferito di essere proprio un operatore del suo circuito bancario, il quale notificava alcune transazioni definite “sospette” e chiedeva all’uomo di farsi dare i codici di accesso/dispositivi del conto. "È fondamentale in questa fase non fornire alcun codice e nel caso rivolgersi al proprio istituto di credito. Altro particolare: il malfattore si era finto operatore in smart working a causa del Covid. Quindi tutto architettato nei minimi particolari", fanno sapere i militari.

Con i codici di accesso appena acquisiti, è stato fatto un primo prelievo di circa 9mila euro cui è seguito un ulteriore tentativo di prelievo per circa 6mila euro, questo non andato a buon fine.

La vittima dopo la denuncia è stata comunque rimborsata dalla banca.