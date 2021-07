Frigo abbandonato in strada nel cuore di Napoli, la rabbia del consigliere comunale: "Che vergogna"

Un frigorifero abbandonato nel bel mezzo di una strada di Napoli, via Gussoni, nei pressi di Piazza Carlo III. Questa la foto che sta facendo il giro dei social nelle ultime ore, dopo la denuncia del consigliere regionale e comunale Fulvio Frezza.

"Voglio fare i complimenti al genio che nel bel mezzo di via Gussoni, a quattro passi da Piazza Carlo III, ha depositato un bel frigo a due sportelli, giusto al centro della strada. Grandioso pure per fantasia, sarebbe il caso di cambiare il cartello in 'elettrodomestici in manovra! Che vergogna...", scrive Frezza sulla sua pagina Facebook.

"Sono giorni che Asia, nonostante decine di mail, pec e segnalazioni varie, non rimuove ingombranti e masserizie. È pur vero che noi napoletani siamo strafottenti ed incivili, ma è ancor più vero che i controlli sono vicini allo zero e il ritiro di Asìa un miraggio", aggiunge il consigliere comunale di Napoli.