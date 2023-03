Friday for Future, gli studenti di Napoli tornano in piazza per il Global Climate Strike | VIDEO

Tantissimi gli studenti che oggi, 3 marzo 2023, hanno manifestato per il Global Climate Strike. Tornano con loro i Friday for Future, le manifestazioni per sensibilizzare all'emergenza climatica.

Partiti da piazza Dante intorno alle 10, hanno percorso via Toledo, raggiunto piazza Matteotti, poi si sono diretti verso piazza Bovio e quindi lungo corso Umberto. Con, lungo il percorso, flash mob di protesta contro KFC e Unicredit.

I temi sono la contrarietà agli allevamenti intensivi, la condanna all'uso dei combustibili fossili, la richiesta di un trasporto pubblico e di un'idea di mobilità ecologista e gratuito, la cessazione degli extra profitti delle multinazionali. E ancora: la richiesta di una scuola a misura di studente e non volta a farne "già lavoratori precari e sottopagati", la ferma condanna del 42 bis (il riferimento è al caso Cospito), la condanna all'aggressione fascista avvenuta ai danni di alcuni studenti di una scuola di Firenze, la questione palestinese.