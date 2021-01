Emergenza freddo a Napoli, aperta di notte la stazione Metro "Vanvitelli"

Visto l'aggravarsi delle condizioni meteo e il forte abbassamento delle temperature previsto nelle prossime ore a Napoli, l'assessore alle Politiche per il Lavoro con delega al Contrasto alle povertà, Giovanni Pagano, informa che oltre alle stazioni di metro di Museo, Piazza Municipio, le strutture "La Palma" e "La Tenda", già previste nel Piano Antifreddo partito lo scorso 29 dicembre, dalla notte del 18 gennaio resterà aperta anche la stazione metro di Piazza Vanvitelli dalle 23:00 alle 5:00 con i relativi servizi igienici.

"Devo ringraziare l'Assessore Gaudini e il dott. Fabio Pascapè, dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze che ieri, con il supporto di ANM, hanno lavorato fino a tarda sera per garantire l'apertura in tempi rapidi anche della Stazione di Vanvitelli, oltre quelle già operanti. Siamo consapevoli della parzialità delle misure messe in atto rispetto al tema dei senza fissa dimora, che resta una delle questioni più complesse e delicate di questa città, proprio per questo lunedì abbiamo convocato un tavolo tra Assessori competenti e dirigenti per fare il punto della situazione. Nelle scorse settimane solo a Roma sono morte per il freddo 9 persone, parliamo di una questione che va ben oltre i confini cittadini. C'è bisogno di una maggiore collaborazione istituzionale sul tema, da lunedì ci attiveremo in questa direzione", dichiara l'assessore Pagano.

E' sempre possibile contattare la Centrale Operativa Sociale al numero 0815627027, col servizio attivo dalle 16.00 alle 8.00, oppure inviare una e-mail all'indirizzo sos.senzadimora@comune.napoli.it per segnalare la presenza di persone senza dimora nelle strade cittadine ed attivare un immediato aiuto da parte delle Unità Mobili di Strada.