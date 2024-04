Voleva picchiare la moglie con una spranga: arrestato il fratello di Tina Rispoli

Brandiva una spranga e poco prima aveva colpito più volte le vetrate di ingresso di un condominio in Largo Macello nel quartiere di Secondigliano a Napoli. Per questo ieri pomeriggio è stato arrestato dalla polizia Vincenzo Rispoli, 48 anni e precedenti, fratello di Raffaele e di Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino e moglie del cantante neomelodico Tony Colombo. L'intervento degli agenti dopo che una donna in forte stato di agitazione si è presentata al Commissariato di Secondigliano per segnalare che sua madre era in pericolo a causa delle aggressioni e minacce da parte di suo padre che, in quel momento, stava tentando di far ingresso nel loro appartamento per aggredirla e che, con un palo di ferro, stava sfondando la porta di ingresso dell'abitazione.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato la porta di ingresso alle scale dello stabile con vetri frantumati e che la porta di ingresso all'appartamento fortemente danneggiata. All'interno dell'abitazione, una donna in forte stato di agitazione che ha raccontato loro che, poco prima, era stata minacciata di morte e aggredita dal marito con un palo di ferro nel tentativo di questi di entrare nell'appartamento; la sera precedente due avevano avuto una discussione per futili motivi, e anche allora il marito si era scagliato con violenza contro di lei e poi su mobili e suppellettili. Vincenzo Rispoli è arrivato subito dopo, anche lui agitato, e, con frasi minatorie, ha cercato di avvicinarsi all'appartamento ed è stato bloccato dagli agenti con difficoltà. Ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. Il palo di ferro utilizzato dall'indagato è stato sequestrato.