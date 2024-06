Beccato ad abbandonare rifiuti in strada: nei guai il fratello del boss

Un uomo era stato segnalato a bordo di un'auto con dei sacchi di rifiuti pronti per essere abbandonati. Una pattuglia della polizia municipale di Arzano si è messa sulle sue tracce intercettando il veicolo in via Meucci, dove l' uomo ha - appunto - abbandonato i rifiuti. Il soggetto è già stato denunciato in passato dai caschi bianchi coordinati dal comandante Biagio Chiariello alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord insieme al suo nucleo familiare, tra cui figura il reggente del clan Monfregolo, occupante abusivo degli alloggi popolari al rione 167.

All'uomo, pochi giorni fa, è stato notificato un provvedimento di sgombero dagli alloggi popolari del rione 167 perché risultato abusivo. Dopo il sequestro dell'auto perché sprovvista di assicurazione è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per abbandono rifiuti che gli sono stati restituiti affinché li smaltisse stavolta regolarmente.