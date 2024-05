"Cosa nascondete in questo cassetto?": due fratelli in manette

Ieri sera la polizia, nel transitare in via Monte Faito, ha notato due soggetti confabulare tra loro ed ha proceduto ad un controllo rinvenendo nelle tasche di uno, 8 pezzi di hashish del peso di circa 15 grammi e 120 euro in banconote di vario taglio.

Mentre, nelle tasche dell’altro, il fratello maggiore, sono stati rinvenuti altri 400 euro in banconote di piccolo taglio. I poliziotti, avendo fondato motivo che i due stessero nascondendo ulteriori sostanze stupefacenti, hanno controllato la loro abitazione dove hanno rinvenuto, occultati nel cassetto della cucina, circa 20 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Pertanto, un 19enne ed un 24enne, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.