Grave lutto per Franco Ricciardi: è morta l'amatissima madre

Lutto per Franco Ricciardi, si è spenta la mamma. A dare la notizia Gianni Simioli, conduttore radiofonico e grande amico del cantante napoletano. “E’ volata via la mamma del mio fratellino Franco Ricciardi. Franco, senti forte il mio, il nostro abbraccio”, ha scritto su Facebook Simioli.

Sono tantissimi messaggi di cordoglio per l'artista napoletano, tra questi riportiamo anche quello di Francesco Merola, figlio dell'indimenticato Francesco Merola: "Oggi sono triste sono addolorato, è voltata in paradiso la mamma cara del mio grande fratello amico FRANCO RICCIARDI, TVb fratello forza non mollare è ricordati che saranno sempre dentro noi per l'eternità.... Tvb frate".