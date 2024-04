La Rai risponde a Franco Di Mare: "Non sapevamo nulla della sua malattia"

La Rai risponde a Franco Di Mare, dopo che il giornalista napoletano aveva affermato da Fazio di essersi sentito abbandonato dai vertici della tv pubblica in seguito alla scoperta della malattia che lo ha colpito.

L'ad della Rai Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi esprimono vicinanza a Di Mare: "Venuti a conoscenza solo ieri sera della drammatica vicenda di Franco Di Mare, al quale esprimono tutta la propria vicinanza umana e assicurano la loro disponibilità a fare tutto il possibile per consentire al giornalista di ricostruire quanto da lui richiesto".

Lo sfogo

"Si sono dileguati, un atteggiamento ripugnante. Tutta la Rai si è dileguata dopo la mia malattia. Tutti i dirigenti, non questi, ma anche quelli precedenti. Io chiedevo alla Rai di sapere l'elenco dei posti dove fossi stato per chiedere alle associazioni di categoria cosa potessi fare. Sono spariti tutti. Se io sono arrivato a capire che possano esistere ragioni di tipo legale e sindacale, ma quello che capisco meno è l'assenza sul piano legale e umano. Queste persone sono sparite, si sono negate al telefono, non rispondevano più a me che pure ero un dirigente", era stato lo sfogo di ieri del giornalista 68enne a Che tempo che fa.

Cos'è il mesotelioma

Il mesotelioma è un tumore che nasce dalle cellule del mesotelio. A seconda dell'area che ricopre, il mesotelio assume nomi diversi: si chiama pleura nel torace, peritoneo nell'addome, pericardio nello spazio attorno al cuore e tunica vaginale nella zona attorno ai testicoli. Quando è maligno colpisce prevalentemente gli uomini. In Italia rappresenta lo 0,8 per cento di tutti i tumori diagnosticati nell'uomo e lo 0,3 per cento di quelli diagnosticati nelle donne. Il 90 per cento dei mesoteliomi è dovuto all’esposizione ad amianto. Intercorrono di solito alcuni decenni tra l’esposizione all’amianto e l’eventuale insorgenza del mesotelioma. Nel caso di Franco Di Mare il contatto con l'amianto potrebbe essere avvenuto nei periodi in cui è stato inviato di guerra per la Rai in ex Jugoslavia, come raccontato dallo stesso giornalista napoletano da Fazio.