Omicidio Francesco Pio Maimone, l'amico: "Non trovo pace, è morto tra le mie braccia" | VIDEO

"Non trovo pace, è morto tra le mie braccia". Così Carlo, amico del cuore di Francesco Pio Maimone, ricorda quei terribili attimi della notte tra domenica e lunedì, quando il 18enne è stato mortalmente colpito in via Caracciolo.

"Sto male, sto troppo male - racconta Carlo alla trasmissione "Ore 14" in onda su Rai 2 - . L'unico sollievo è che è morto sul colpo, senza soffrire. Non mi capacito di come tra 50 persone il colpo sia arrivato proprio lì".

L'intervista integrale tratta dal canale Youtube "Rai":