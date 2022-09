Persone scomparse, Francesco Celentano è stato trovato in un dirupo

Di Francescp Celentano non si avevano più notizie da 24 ore. La preoccupazione dei familiari cresceva, sino alla buona notizia di ieri pomeriggio. L'anziano è stato infatti trovato, grazie alle capillari ricerche dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, con l'ausilio di un elicottero della polizia e di alcuni volontari, in un dirupo nella zona detta delle Cantinelle.

L'uomo è apparso in buone condizioni di salute ed è stato portato a casa senza neppure passare per l'ospedale, per la gioia di amici e parenti che hanno potuto riabbracciarlo.