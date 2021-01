Pompei, cittadinanza onoraria e chiavi della città a Dario Franceschini

Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, e il direttore degli Scavi Massimo Osanna, consegneranno al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini le chiavi della città e gli daranno la cittadinanza onoraria.

La consegna avverrà alla cerimonia di inaugurazione dell'Antiquarium del parco archeologico.

"È anche un modo per rinnovare l'entusiasmo - spiega Lo Sapio - per proseguire nella promozione e nella valorizzazione di un sito cosi' importante non soltanto per la nostra città".