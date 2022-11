Frana a Sorrento in tarda mattinata: ci sono feriti

Intorno alle 12.30 i carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti in via Nastro Azzurro per una frana. I detriti hanno ferito tre persone: 2 agenti della municipale e un tecnico comunale. Non sono in pericolo di vita.

L'episodio segue quello di Casamicciola, comune sull'isola di Ischia, dove si lotta contro il tempo per trovare alcuni dispersi. L'episodio è avvenuto alle 5 circa di oggi. Ad ora non si registrano vittime.

Intanto, il maltempo continua a far paura. La Protezione civile, pertanto, ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo, esteso anche alla giornata di domani, domenica 27 novembre.