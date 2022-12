Fragoroso boato nel centro di Napoli: crolla una porzione di muro | VIDEO

Dieci metri lineari di muro crollati giù in un sol colpo. Un fragoroso boato ha sorpreso i residenti di via del Pino, una strada residenziale privata di Corso Vittorio Emanuele.

A cedere è stato un terrapieno alto quattro metri. Secondo i carabinieri, al momento, non ci sarebbero feriti. Non è stata predisposta l'evacuazione degli stabili vicini perché al momento non ritenuti a rischio. Da quello che si è potuto appurare sul posto, il terrapieno non era oggetto di lavori.

Di certo a causare il crollo è stato il maltempo che da questa mattina si è abbattuto su Napoli. La pioggia ha reso pesante il terreno che ha di fatto spaccato il muro di contenimento.

Sul posto i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco, che stanno scavando tra le macerie per escludere qualsiasi possibilità di presenza di feriti.